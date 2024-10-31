«Ливерпуль» обыграл «Брайтон» в матче Кубка английской лиги

Завершился матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором встречались «Брайтон» и «Ливерпуль». Игра проходила на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув, Англия). «Ливерпуль» обыграл соперника со счётом 3:2.

На 46-й минуте забил нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо с передачи Тайлера Мортона. На 63-й минуте Гакпо оформил дубль. На 81-й минуте забил нападающий «Брайтона» Симон Адингра.На 85-й минуте забил нападающий «Ливерпуля» Луис Диас. На 90-й минуте отличился игрок «Брайтона» Тарик Лампти.

В матче третьего раунда Кубка английской лиги «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» со счётом 5:1.

Действующим обладателем трофея является «Ливерпуль», который в финале турнира в прошлом сезоне обыграл «Челси».