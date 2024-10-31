«Ливерпуль» обыграл «Брайтон» в матче Кубка английской лиги
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Завершился матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором встречались «Брайтон» и «Ливерпуль». Игра проходила на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув, Англия). «Ливерпуль» обыграл соперника со счётом 3:2.
Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
30 октября 2024, среда. 22:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
2 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Гакпо – 46' 0:2 Гакпо – 63' 1:2 Адингра – 81' 1:3 Диас – 85' 2:3 Лэмпти – 90'
На 46-й минуте забил нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо с передачи Тайлера Мортона. На 63-й минуте Гакпо оформил дубль. На 81-й минуте забил нападающий «Брайтона» Симон Адингра.На 85-й минуте забил нападающий «Ливерпуля» Луис Диас. На 90-й минуте отличился игрок «Брайтона» Тарик Лампти.
В матче третьего раунда Кубка английской лиги «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» со счётом 5:1.
Действующим обладателем трофея является «Ливерпуль», который в финале турнира в прошлом сезоне обыграл «Челси».
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