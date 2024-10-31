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«Ювентус» поделил очки с «Пармой» в матче 10-го тура Серии А

«Ювентус» поделил очки с «Пармой» в матче 10-го тура Серии А
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Завершился матч 10-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Ювентус» и «Парма». Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Цуфферли (Италия). Команды сыграли вничью со счётом 2:2.

Италия — Серия А . 10-й тур
30 октября 2024, среда. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 2
Парма
Парма
0:1 Дель Прато – 3'     1:1 Маккенни – 31'     1:2 Зом – 38'     2:2 Веа – 49'    

На третьей минуте защитник «Пармы» Энрико Дель Прато открыл счёт. Ответный мяч «Ювентуса» забил полузащитник Уэстон Маккенни. Вывел гостей вперёд на 38-й минуте хавбек Симон Зом. Сравнял счёт во встрече на 49-й минуте Тимоти Веа.

После 10 сыгранных матчей «Ювентус» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 18 очков. «Парма» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав девять очков.

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Турнирная таблица Серии А
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