«Ювентус» поделил очки с «Пармой» в матче 10-го тура Серии А
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Завершился матч 10-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Ювентус» и «Парма». Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Цуфферли (Италия). Команды сыграли вничью со счётом 2:2.
Италия — Серия А . 10-й тур
30 октября 2024, среда. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 2
Парма
Парма
0:1 Дель Прато – 3' 1:1 Маккенни – 31' 1:2 Зом – 38' 2:2 Веа – 49'
На третьей минуте защитник «Пармы» Энрико Дель Прато открыл счёт. Ответный мяч «Ювентуса» забил полузащитник Уэстон Маккенни. Вывел гостей вперёд на 38-й минуте хавбек Симон Зом. Сравнял счёт во встрече на 49-й минуте Тимоти Веа.
После 10 сыгранных матчей «Ювентус» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 18 очков. «Парма» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав девять очков.
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