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Манчестер Юнайтед — Лестер Сити, результат матча Кубка английской лиги, счёт 5:2, 30 октября 2024 года

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер Сити» в первом матче после ухода Эрика тен Хага
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Завершился матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Лестер». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия). «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер» со счётом 5:2.

Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
30 октября 2024, среда. 22:45 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
5 : 2
Лестер Сити
Лестер
1:0 Каземиро – 15'     2:0 Гарначо – 28'     2:1 Эль-Ханнус – 33'     3:1 Фернандеш – 36'     4:1 Каземиро – 39'     4:2 Коуди – 45+3'     5:2 Фернандеш – 59'    

На 15-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро открыл счёт. Затем на 28-й минуте увеличил преимущество хозяев Алехандро Гарначо. На 33-й минуте отличился хавбек «Лестера» Билал Эль-Ханнус. Спустя три минуты забил игрок «красных» Бруну Фернандеш. На 39-й минуте Каземиро оформил дубль во встрече. Второй мяч гостей отыграл защитник Конор Коуди. Довёл счёт до разгромного на 59-й минуте снова Фернандеш, записав дубль на свой счёт.

Действующим обладателем Кубка английской лиги является «Ливерпуль», который в финале обыграл лондонский «Челси» со счётом 1:0.

Календарь Кубка английской лиги
Турнирная таблица Кубка английской лиги
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