Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» обыграл «Челси» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги

«Ньюкасл» обыграл «Челси» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги
Комментарии

Завершился матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и лондонский «Челси». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле (Англия). Матч начался в 22:45 мск. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
30 октября 2024, среда. 22:45 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 0
Челси
Лондон
1:0 Исак – 23'     2:0 Дисаси – 26'    

В составе «Ньюкасла» забитым мячом отметился Александер Исак. У лондонцев в свои ворота забил Аксель Дисаси. Столичная команда, в свою очередь, не смогла распечатать ворота соперника.

Напомним, на предыдущей стадии Кубка английской лиги «Ньюкасл» обыграл «Уимблдон» со счётом 1:0. Что касается «Челси», то он в 1/16 финала оказался сильнее «Барроу» со счётом 5:0.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android