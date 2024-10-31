«Ньюкасл» обыграл «Челси» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги

Завершился матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и лондонский «Челси». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле (Англия). Матч начался в 22:45 мск. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В составе «Ньюкасла» забитым мячом отметился Александер Исак. У лондонцев в свои ворота забил Аксель Дисаси. Столичная команда, в свою очередь, не смогла распечатать ворота соперника.

Напомним, на предыдущей стадии Кубка английской лиги «Ньюкасл» обыграл «Уимблдон» со счётом 1:0. Что касается «Челси», то он в 1/16 финала оказался сильнее «Барроу» со счётом 5:0.