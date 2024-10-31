«Ньюкасл» обыграл «Челси» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги
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Завершился матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и лондонский «Челси». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле (Англия). Матч начался в 22:45 мск. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
30 октября 2024, среда. 22:45 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 0
Челси
Лондон
1:0 Исак – 23' 2:0 Дисаси – 26'
В составе «Ньюкасла» забитым мячом отметился Александер Исак. У лондонцев в свои ворота забил Аксель Дисаси. Столичная команда, в свою очередь, не смогла распечатать ворота соперника.
Напомним, на предыдущей стадии Кубка английской лиги «Ньюкасл» обыграл «Уимблдон» со счётом 1:0. Что касается «Челси», то он в 1/16 финала оказался сильнее «Барроу» со счётом 5:0.
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