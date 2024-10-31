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Результаты матчей Серии А 30 октября

Результаты матчей Серии А 30 октября
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В среду, 30 октября, прошли матчи 10-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Италии 30 октября:

«Венеция» — «Удинезе» — 3:2;
«Эмполи» — «Интер» — 0:3;
«Аталанта» — «Монца» — 2:0;
«Ювентус» — «Парма» — 2:2.

Возглавляет турнирную таблицу Серии А сезона-2024/2025 «Наполи», набравший 25 очков после 10 матчей. На второй строчке располагается миланский «Интер», заработавший 21 очко. Третье место с 19 очками занимает «Аталанта». В зоне вылета располагаются «Дженоа» (6), «Лечче» (8), «Венеция» (8).

Календарь Серии А
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