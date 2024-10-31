«Арсенал» разгромил «Престон Норт Энд» в матче Кубка английской лиги

Завершился матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором встречались «Престон Норт Энд» и «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Дипдейл» (Престон, Англия). «Арсенал» обыграл соперника со счётом 3:0.

На 24-й минуте забил нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус с передачи Якуба Кивёра. На 63-й минуте отметился голом нападающий лондонского «Арсенала» Итан Нванери. На 57 -й минуте забил нападающий «Арсенала» Кай Хаверц, которому ассистировал также Якуб Кивёр.

В прошлом раунде «Арсенал» разгромил «Болтон Уондерерс» со счётом 5:1.

Действующим обладателем трофея является «Ливерпуль», который в финале турнира в прошлом сезоне обыграл «Челси».