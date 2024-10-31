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«Арсенал» разгромил «Престон Норт Энд» в матче Кубка английской лиги

«Арсенал» разгромил «Престон Норт Энд» в матче Кубка английской лиги
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Завершился матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором встречались «Престон Норт Энд» и «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Дипдейл» (Престон, Англия). «Арсенал» обыграл соперника со счётом 3:0.

Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
30 октября 2024, среда. 22:45 МСК
Престон Норт Энд
Престон
Окончен
0 : 3
Арсенал
Лондон
0:1 Жезус – 24'     0:2 Нванери – 33'     0:3 Хаверц – 57'    

На 24-й минуте забил нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус с передачи Якуба Кивёра. На 63-й минуте отметился голом нападающий лондонского «Арсенала» Итан Нванери. На 57 -й минуте забил нападающий «Арсенала» Кай Хаверц, которому ассистировал также Якуб Кивёр.

В прошлом раунде «Арсенал» разгромил «Болтон Уондерерс» со счётом 5:1.

Действующим обладателем трофея является «Ливерпуль», который в финале турнира в прошлом сезоне обыграл «Челси».

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