«Астон Вилла» проиграла «Кристал Пэлас» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги

Завершился матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Матч начался в 22:45 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе «Кристал Пэлас» забитыми мячами отметились Эберечи Эзе и Даити Камада. «Астон Вилла», в свою очередь, ответила точным ударом в исполнении Джона Дурана.

Напомним, на предыдущей стадии Кубка английской лиги «Кристал Пэлас» обыграл команду «Куинз Парк Рейнджерс» со счётом 2:1. Что касается «Астон Виллы», то она в 1/16 финала оказалась сильнее «Уиком Уондерерс» со счётом 2:1.