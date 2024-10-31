«Астон Вилла» проиграла «Кристал Пэлас» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги
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Завершился матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Матч начался в 22:45 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
30 октября 2024, среда. 22:45 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 2
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Эзе – 8' 1:1 Дуран – 23' 1:2 Камада – 64'
В составе «Кристал Пэлас» забитыми мячами отметились Эберечи Эзе и Даити Камада. «Астон Вилла», в свою очередь, ответила точным ударом в исполнении Джона Дурана.
Напомним, на предыдущей стадии Кубка английской лиги «Кристал Пэлас» обыграл команду «Куинз Парк Рейнджерс» со счётом 2:1. Что касается «Астон Виллы», то она в 1/16 финала оказалась сильнее «Уиком Уондерерс» со счётом 2:1.
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