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«Астон Вилла» проиграла «Кристал Пэлас» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги

«Астон Вилла» проиграла «Кристал Пэлас» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги
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Завершился матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Матч начался в 22:45 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
30 октября 2024, среда. 22:45 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 2
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Эзе – 8'     1:1 Дуран – 23'     1:2 Камада – 64'    

В составе «Кристал Пэлас» забитыми мячами отметились Эберечи Эзе и Даити Камада. «Астон Вилла», в свою очередь, ответила точным ударом в исполнении Джона Дурана.

Напомним, на предыдущей стадии Кубка английской лиги «Кристал Пэлас» обыграл команду «Куинз Парк Рейнджерс» со счётом 2:1. Что касается «Астон Виллы», то она в 1/16 финала оказалась сильнее «Уиком Уондерерс» со счётом 2:1.

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