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«Бавария» разгромила «Майнц» в матче Кубка Германии

«Бавария» разгромила «Майнц» в матче Кубка Германии
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Завершился матч 1/16 финала Кубка Германии, в котором встречались «Майнц» и «Бавария» из Мюнхена. Игра проходила на стадионе «МЕВА Арена» в Майнце. Матч закончился победой «Баварии» со счётом 4:0.

Кубок Германии . 1/16 финала
30 октября 2024, среда. 22:45 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
0 : 4
Бавария
Мюнхен
0:1 Мусиала – 2'     0:2 Мусиала – 37'     0:3 Зане – 45+1'     0:4 Мусиала – 45+4'    

На второй минуте забил полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала с передачи Гарри Кейна. На 32-й минуте Мусиала оформил дубль также с паса Кейна. На 45+1-й минуте забил нападающий «Баварии» Лерой Зане, которому ассистировал защитник Альфонсо Дэвис. На 45+4-й минуте Мусиала оформил хет-трик.

В прошлом раунде Кубка «Бавария» разгромила «Ульм 1846» со счётом 4:0.

Действующим обладателем трофея является «Байер».

Турнирная сетка Кубка Германии
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