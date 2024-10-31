«Бавария» разгромила «Майнц» в матче Кубка Германии

Завершился матч 1/16 финала Кубка Германии, в котором встречались «Майнц» и «Бавария» из Мюнхена. Игра проходила на стадионе «МЕВА Арена» в Майнце. Матч закончился победой «Баварии» со счётом 4:0.

На второй минуте забил полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала с передачи Гарри Кейна. На 32-й минуте Мусиала оформил дубль также с паса Кейна. На 45+1-й минуте забил нападающий «Баварии» Лерой Зане, которому ассистировал защитник Альфонсо Дэвис. На 45+4-й минуте Мусиала оформил хет-трик.

В прошлом раунде Кубка «Бавария» разгромила «Ульм 1846» со счётом 4:0.

Действующим обладателем трофея является «Байер».