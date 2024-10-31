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Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Сити, результат матча 30 октября 2024, счёт 2:1, 1/8 финала Кубка английской лиги

«Манчестер Сити» проиграл «Тоттенхэму» и вылетел из Кубка английской лиги на ранней стадии
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Завершился матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором встречались «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). «Шпоры» одержали победу в матче со счётом 2:1.

Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
30 октября 2024, среда. 23:15 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Вернер – 5'     2:0 Сарр – 25'     2:1 Нунес – 45+4'    

На пятой минуте счёт в матче открыл немецкий форвард хозяев Тимо Вернер, ассистировал которому швед Деян Кулушевски. На 25-й минуте преимущество хозяев упрочил хавбек «шпор» Папе Матар Сарр. Вторую голевую передачу в матче оформил шведский вингер. В компенсированное к первому тайму время единственный гол «горожан» забил португальский полузащитник Матеус Нунес.

Действующим обладателем Кубка английской лиги является «Ливерпуль», который в финале обыграл лондонский «Челси» со счётом 1:0.

Календарь Кубка английской лиги
Турнирная таблица Кубка английской лиги
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