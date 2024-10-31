Стало известно, когда Аморим должен возглавить «Манчестер Юнайтед»

Португальский главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим, который в ближайшее время должен перейти в «Манчестер Юнайтед», не сможет руководить «красными дьяволами» до 10 ноября. Об этом сообщает журналист talkSPORT Алекс Крук в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, до этих пор Аморим продолжит работу в «Спортинге». Кроме того, сообщается, что официальное объявление португальца может состояться уже 31 октября.

Отметим, «Спортинг» подтвердил, что Рубен Аморим покинет пост тренера клуба.

Ранее в прессе появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» достиг договоренности с «Спортингом» о компенсации в размере € 10 млн за досрочное расторжение контракта с Аморимом. Ожидается, что клуб и специалист подпишут соглашение на два года с опцией продления.

28 октября «Манчестер Юнайтед» объявил об отставке Эрика тен Хага с должности главного тренера. После девяти матчей в АПЛ команда занимает 14-е место, заработав 11 очков.

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