Конте – о работе в «Тоттенхэме»: если люди просят меня о чудесах, то я могу ускорить их

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте рассказал о работе в «Тоттенхэме».

«Я думаю, что «Тоттенхэм» выступил невероятно хорошо, потому что они были девятыми, когда я пришел, и мы попали в Лигу чемпионов. После того, как я ушёл, что было по личным причинам, они не прошли квалификацию в Лигу чемпионов.

Я думаю, что я многого добился там. Если люди просят меня о чудесах, то я могу ускорить их и выжать максимум из команды, но это не обязательно означает, что мы можем победить. Я думаю, что я выжал максимум из «Тоттенхэма», — приводит слова Конте Football Italia.

Напомним, Конте возглавлял «Тоттенхэм» с 2021 по 2023 год.

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