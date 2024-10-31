Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В руководстве «МЮ» подтвердили завершение сделки по Рубену Амориму — источник

В руководстве «МЮ» подтвердили завершение сделки по Рубену Амориму — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный функционер и директор компании Ineos, которая руководит «Манчестер Юнайтед», Дэвид Брейлсфорд ответил на вопрос о завершении сделки о назначении Рубена Аморима главным тренером «красных дьяволов». Об этом сообщает британский портал Stretford Paddock в соцсети X (ранее Twitter) со ссылкой на видео болельщика.

Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
30 октября 2024, среда. 22:45 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
5 : 2
Лестер Сити
Лестер
1:0 Каземиро – 15'     2:0 Гарначо – 28'     2:1 Эль-Ханнус – 33'     3:1 Фернандеш – 36'     4:1 Каземиро – 39'     4:2 Коуди – 45+3'     5:2 Фернандеш – 59'    

После матча с «Лестером» в 1/8 финала Кубка английской лиги (5:2) один из болельщиков, сфотографировался с руководителем Ineos и задал вопрос о завершении сделки. Брейлсфорд ответил: «Да, всё готово».

Ранее сообщалось, что Аморим не сможет руководить «красными дьяволами» до 10 ноября. Однако официальное объявление о назначении португальца может быть уже в ближайшее время. Ожидается, что клуб и специалист подпишут соглашение на два года с опцией продления.

Материалы по теме
Стало известно, когда Аморим должен возглавить «Манчестер Юнайтед»

Необычные названия футбольных клубов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android