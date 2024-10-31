В руководстве «МЮ» подтвердили завершение сделки по Рубену Амориму — источник

Спортивный функционер и директор компании Ineos, которая руководит «Манчестер Юнайтед», Дэвид Брейлсфорд ответил на вопрос о завершении сделки о назначении Рубена Аморима главным тренером «красных дьяволов». Об этом сообщает британский портал Stretford Paddock в соцсети X (ранее Twitter) со ссылкой на видео болельщика.
После матча с «Лестером» в 1/8 финала Кубка английской лиги (5:2) один из болельщиков, сфотографировался с руководителем Ineos и задал вопрос о завершении сделки. Брейлсфорд ответил: «Да, всё готово».
Ранее сообщалось, что Аморим не сможет руководить «красными дьяволами» до 10 ноября. Однако официальное объявление о назначении португальца может быть уже в ближайшее время. Ожидается, что клуб и специалист подпишут соглашение на два года с опцией продления.
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