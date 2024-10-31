Ван Нистелрой прокомментировал разгромную победу «МЮ» в первом матче после ухода тен Хага
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Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой прокомментировал разгромную победу команды в матче с «Лестером» в Кубке английской лиги со счётом 5:2.
Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
30 октября 2024, среда. 22:45 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
5 : 2
Лестер Сити
Лестер
1:0 Каземиро – 15' 2:0 Гарначо – 28' 2:1 Эль-Ханнус – 33' 3:1 Фернандеш – 36' 4:1 Каземиро – 39' 4:2 Коуди – 45+3' 5:2 Фернандеш – 59'
«Должен сказать, что нам тоже немного повезло, я очень рад за Каземиро, а также за Гарначо и Бруно. Мы забили пять голов. Внезапно удача улыбнулась нам, и это сделало вечер великолепным».
Всегда есть цель атаковать. Реакция игроков после голов «Лестера» была превосходной, и они заслуживают похвалы. Я рад, что зрители уходят домой довольными», — приводит слова ван Нистелроя BBC.
Для «Манчестер Юнайтед» этот матч стал первым после ухода главного тренера Эрика тен Хага.
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