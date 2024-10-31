Ван Нистелрой прокомментировал разгромную победу «МЮ» в первом матче после ухода тен Хага

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой прокомментировал разгромную победу команды в матче с «Лестером» в Кубке английской лиги со счётом 5:2.

«Должен сказать, что нам тоже немного повезло, я очень рад за Каземиро, а также за Гарначо и Бруно. Мы забили пять голов. Внезапно удача улыбнулась нам, и это сделало вечер великолепным».

Всегда есть цель атаковать. Реакция игроков после голов «Лестера» была превосходной, и они заслуживают похвалы. Я рад, что зрители уходят домой довольными», — приводит слова ван Нистелроя BBC.

Для «Манчестер Юнайтед» этот матч стал первым после ухода главного тренера Эрика тен Хага.

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