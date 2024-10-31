Раскрыты детали сделки между «Манчестер Юнайтед» и «Спортингом» по назначению Аморима

Английский «Манчестер Юнайтед» договорился со «Спортингом» о компенсации за назначение главным тренером португальского специалиста Рубена Аморима. Об этом сообщает португальское издание RTP Notícias в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, «красные дьяволы» заплатят € 11 млн португальскому клубу: около € 10 млн за трансфер и чуть более € 1 млн за расторжение долгосрочного контракта с лиссабонским клубом. Отмечается. что Аморим проведёт в «Спортинге» ещё три матча (один из них против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов) и освободится 10 ноября — к перерыву на сборные.

Ранее сообщалось, что спортивный директор компании Ineos Дэвид Брейлсфорд подтвердил завершение сделки по португальскому тренеру. Ожидается, что клуб и специалист подпишут соглашение на два с половиной года с опцией продления.

28 октября «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении специалиста Эрика тен Хага с поста главного тренера «красных». На данный момент командой руководит нидерсландец Руд ван Нистелрой.

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