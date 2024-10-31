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Юрген Клопп рассказал, о каком поражении «Ливерпуля» никогда не сможет забыть

Юрген Клопп рассказал, о каком поражении «Ливерпуля» никогда не сможет забыть
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Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вспомнил о поражении «красных» в матче с мадридским «Реалом» в финале Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой «сливочных» со счётом 1:0.

Лига чемпионов . Финал
28 мая 2022, суббота. 22:36 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 59'    

«В финале [Лиги чемпионов] в 2022 году Куртуа был в огне. Я никогда в жизни не смогу объяснить эту игру. Как мы в итоге проиграли?! Я никогда не встречал команду, которая была бы столь не подвержена давлению, как «Реал».

Сложно ли было готовиться к игре с «Реалом»? Было очень трудно. Нужно много индивидуальных качеств и невероятное хладнокровие, чтобы противостоять «сливочным», — приводит слова Клоппа Madrid Zone в соцсети X (ранее Twitter) со ссылкой на интервью немца в подкасте Тони Крооса Einfach mal Luppen.

Клопп занимал должность главного тренера «Ливерпуля» с 2015 по 2024 год. С «Ливерпулем» немец выигрывал Лигу чемпионов, АПЛ и другие трофеи. С 1 января Клопп станет глобальным руководителем футбольных операций в компании «Ред Булл»

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