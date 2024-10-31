Состоялась жеребьёвка четвертьфинала Кубка лиги, «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Юнайтед»

Стали известны четвертьфинальные пары Кубка английской лиги.

Кубок английской лиги. Четвертьфинал

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

«Ньюкасл» — «Брентфорд»

«Саутгемптон» — «Ливерпуль»

«Арсенал» — «Кристал Пэлас»

Все матчи пройдут 17 декабря.

Действующим победителем Кубка английской лиги является «Ливерпуль», который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл «Челси». Отметим, «Ливерпуль» является рекордсменом по числу побед на турнире. Клуб выигрывал трофей десять раз. На втором месте по этому показателю находится «Манчестер Сити» (8). Замыкает тройку «Манчестер Юнайтед», который побеждал на турнире шесть раз.

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