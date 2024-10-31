Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Состоялась жеребьёвка четвертьфинала Кубка лиги, «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Юнайтед»

Состоялась жеребьёвка четвертьфинала Кубка лиги, «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Юнайтед»
Аудио-версия:
Комментарии

Стали известны четвертьфинальные пары Кубка английской лиги.

Кубок английской лиги. Четвертьфинал

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»
«Ньюкасл» — «Брентфорд»
«Саутгемптон» — «Ливерпуль»
«Арсенал» — «Кристал Пэлас»

Все матчи пройдут 17 декабря.

Действующим победителем Кубка английской лиги является «Ливерпуль», который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл «Челси». Отметим, «Ливерпуль» является рекордсменом по числу побед на турнире. Клуб выигрывал трофей десять раз. На втором месте по этому показателю находится «Манчестер Сити» (8). Замыкает тройку «Манчестер Юнайтед», который побеждал на турнире шесть раз.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» проиграл «Тоттенхэму» и вылетел из Кубка английской лиги на ранней стадии
Календарь Кубка английской лиги

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android