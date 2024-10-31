Два игрока «Валенсии» не смогли попасть на тренировку команды из-за мощного урагана

Центральный защитник «Валенсии» Ярек Гасиоровски и правый защитник «летучих мышей» Рубен Ирансо не смогли присутствовать на тренировке в среду из-за шторма «Дана». Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

По информации источника, экстремальные погодные условия не позволили им добраться до Патерны (город и муниципалитет в провинции Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия, Испания. — Прим. «Чемпионата»), где расположены тренировочные базы клуба.

Отмечается, что во время тренировочной сессии весь основной состав команды «Валенсии» провёл минуту молчания, чтобы почтить память тех, кто потерял свои жизни из-за урагана «Дана». По сообщениям испанских СМИ, в результате наводнения, вызванного ураганом, погибло около 100 человек.

Ранее сообщалось, что два матча Кубка Испании были перенесены из-за последствий шторма. В частности, речь об играх «Валенсия» — «Парла Эскуэла» и «Леванте» — «Понтеведра». Кроме того, что матч 12-го тура Ла Лиги «Валенсия» — «Реал» Мадрид может быть перенесён в связи с трауром после урагана.

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