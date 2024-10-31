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Хосеп Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» из Кубка лиги

Хосеп Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» из Кубка лиги
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение команды в матче 1/8 Кубка английской лиги с «Тоттенхэмом» (1:2).

Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
30 октября 2024, среда. 23:15 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Вернер – 5'     2:0 Сарр – 25'     2:1 Нунес – 45+4'    

«Мы играем так хорошо. Если вы играете в такую быструю игру, они атакуют еще быстрее, значит, мы играли действительно хорошо. Я прекрасно знаю, насколько хорошо мы играли. Однако, в футболе иногда мы оказываемся в сложном положении из-за количества игроков. Что есть, то есть. Это нормально. У игроков есть предел», — приводит слова Хосепа Гвардиолы BBC.

В четвертьфинале турнира «Тоттенхэм» встретится с «Манчестер Юнайтед».

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