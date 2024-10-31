Хосеп Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» из Кубка лиги

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение команды в матче 1/8 Кубка английской лиги с «Тоттенхэмом» (1:2).

«Мы играем так хорошо. Если вы играете в такую быструю игру, они атакуют еще быстрее, значит, мы играли действительно хорошо. Я прекрасно знаю, насколько хорошо мы играли. Однако, в футболе иногда мы оказываемся в сложном положении из-за количества игроков. Что есть, то есть. Это нормально. У игроков есть предел», — приводит слова Хосепа Гвардиолы BBC.

В четвертьфинале турнира «Тоттенхэм» встретится с «Манчестер Юнайтед».

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