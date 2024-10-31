Goal представил рейтинг претендентов на «Золотой мяч» — 2025 на данный момент

Один из крупнейших новостных футбольных сайтов Goal.com составил рейтинг из 15 игроков, которые обладают наибольшими шансами на то, чтобы получить награду «Золотой мяч» по итогам 2025 года. Лидирует в данном топе польский нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски. Представляем вашему вниманию полный рейтинг, составленный данным сайтом.

Роберт Левандовски («Барселона»). Ламин Ямаль («Барселона»). Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид). Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»). Рафинья («Барселона»). Гарри Кейн («Бавария»). Мохамед Салах («Ливерпуль»). Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид). Педри («Барселона»). Букайо Сака («Арсенал» Лондон). Флориан Вирц («Байер»). Коул Палмер («Челси»). Кристиан Пулишич («Милан»). Майкл Олисе («Бавария»). Джамал Мусиала («Бавария»).

Напомним, Родри получил награду «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/2024. Вторую строчку в голосовании занял бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. Третьим стал его партнёр по команде — Джуд Беллингем.

Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»: