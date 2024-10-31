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Гари Невилл: тен Хаг курировал два худших трансфера «Манчестер Юнайтед» в истории

Гари Невилл: тен Хаг курировал два худших трансфера «Манчестер Юнайтед» в истории
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Футбольный эксперт Гари Невилл высказался об Эрике тен Хаге после его ухода с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Его наследие, безусловно, состоит в том, что он выиграл два трофея за два сезона, несмотря на очень трудный момент.

Если честно, подбор игроков был ужасным на протяжении десяти лет, и он сам стал жертвой этого. Но я думаю, что он курировал два худших трансфера, которые когда-либо совершал «Манчестер Юнайтед», когда он подписал Каземиро и Антони. Именно из-за этих подписаний «Манчестер Юнайтед» пришлось вернуться на трансферный рынок и подписать Угарте и других игроков», — приводит слова Невилла Daily Mail.

Тен Хаг возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2022 по 2024 год.

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