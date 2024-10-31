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Гвардиола: завтра у «Манчестер Сити» на тренировке будут два вратаря и Эрлинг Холанд

Гвардиола: завтра у «Манчестер Сити» на тренировке будут два вратаря и Эрлинг Холанд
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Главный тренер «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал о проблемах с составом после матча 1/8 финала Кубка английской лиги с «Тоттенхэмом» (1:2).

«Завтра у нас на тренировке будут два вратаря и Эрлинг Холанд, и больше у нас никого нет. Нас 13 игроков. У нас действительно трудности, но мы должны приложить усилия. Большинство ребят, которые играли, закончили с проблемами, и мы посмотрим, как они восстановятся. За девять лет у меня никогда не было столько травм по такому количеству причин. В таких ситуациях игроки делают шаг вперед. Они более сплочены, чем когда-либо», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

В АПЛ «Манчестер Сити» занимает первое место, набрав 23 очка.

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