Результаты матчей Кубка Германии 30 октября

30 октября прошли матчи 1/16 финала Кубка Германии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Кубок Германии, 1/16 финала. Результаты матчей
«Падерборн 07» — «Вердер» — 0:1
«Фрайбург» — «Гамбург» — 2:1
«Герта» — «Хайденхайм» — 2:1
«Айнтрахт» — «Боруссия» М – 2:1
«Динамо» Др – «Дармштадт 98» — 2:3
«Арминия» — «Унион» — 2:0
«Хоффенхайм» — «Нюрнберг» — 2:1
«Майнц» — «Бавария» — 0:4
Действующим победителем Кубка Германии является леверкузенский «Байер», который в финальном матче прошлогоднего турнира обыграл «Кайзерслаутерн» со счётом 1:0.
Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире