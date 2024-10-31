Результаты матчей Кубка Германии 30 октября

30 октября прошли матчи 1/16 финала Кубка Германии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Кубок Германии, 1/16 финала. Результаты матчей

«Падерборн 07» — «Вердер» — 0:1

«Фрайбург» — «Гамбург» — 2:1

«Герта» — «Хайденхайм» — 2:1

«Айнтрахт» — «Боруссия» М – 2:1

«Динамо» Др – «Дармштадт 98» — 2:3

«Арминия» — «Унион» — 2:0

«Хоффенхайм» — «Нюрнберг» — 2:1

«Майнц» — «Бавария» — 0:4

Действующим победителем Кубка Германии является леверкузенский «Байер», который в финальном матче прошлогоднего турнира обыграл «Кайзерслаутерн» со счётом 1:0.

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