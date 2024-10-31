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Стали известны подробности будущего Хвичи Кварацхелии в «Наполи»

Стали известны подробности будущего Хвичи Кварацхелии в «Наполи»
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Итальянский «Наполи» продолжает переговоры с представителями грузиснкого вингера своей команды Хвичи Кварацхелии по поводу продления контракта, который истекает в 2027 году. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, итальянский клуб предлагает 23-летнему грузину зарплату в размере € 5 млн за сезон с ежегодным увеличением на € 1 млн. Представители игрока, однако, настаивают на годовой оплате в размере € 8 млн.

Отмечается, что одним из основных спорных моментов между клубом и игроком остаётся сумма отступных. На фоне заинтересованности в грузине со стороны европейских топ-клубов окружение Кварацхелии требует включить в контракт условие о продаже за € 80 млн. В свою очередь, в «Наполи» считают эту сумму недостаточной.

В текущем сезоне нападающий принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами.

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