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Испанские СМИ сравнили защиту «Реалом» Винисиуса с отношением к Криштиану Роналду

Испанские СМИ сравнили защиту «Реалом» Винисиуса с отношением к Криштиану Роналду
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Мадридский «Реал» защищает бразильского вингера своей команды Винисиуса Жуниора так же сильно, как ранее поддерживал португальского форварда Криштиану Роналду в период выступлений за клуб. Об этом сообщает испанское издание Relevo.

По данным источника, мадридский клуб также поддерживает Винисиуса, как когда-то Роналду в вопросах победы в голосовании за «Золотой мяч». Ранее Роналду регулярно боролся за эту награду с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси. Кроме того, отмечается, что за Роналду не раз вступались, несмотря на его проблемы с налоговыми органами, поддерживали во время дисквалификаций и разногласий с руководством клуба.

Добавим, что на данный момент «Реал» активно поддерживает Винисиуса в борьбе с расизмом. В испанских СМИ появилось мнение, что поддержка, оказываемая бразильцу, превышает ту, что была у известного португальца.

Напомним, Родри получил награду «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/2024. Вторую строчку в голосовании занял бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус. В связи с этим решением, мадридский клуб бойкотировал церемонию вручения награды и всей делегацией не явился в Париж.

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