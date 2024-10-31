Одна из участниц вечеринки с участием Мбаппе рассказала, что происходило в номере форварда

Одна из участниц вечеринки с участием французского нападающего Килиана Мбаппе рассказала подробности вечера. Ранее полиция начала расследование по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где Мбаппе и его друзья останавливались во время поездки в Швецию.

«Когда мы пришли, там стояла официантка с конвертом и ручкой. На самом деле это впервые. Я уже бывала на подобных вечеринках, и мне ни разу не приходилось сдавать телефон. Это не является нормой. Многие девчонки нервничали, потому что это был Мбаппе. Это действительно было похоже на обычную вечеринку. На самом деле ничего особенного не происходит, все ходят, общаются и разговаривают. Официантки приходят с напитками. Кто-то стоит и танцует, кто-то стоит и разговаривает. Это действительно похоже на обычную домашнюю вечеринку.

Я не знаю Килиана, но у меня сложилось о нем такое представление, что он всегда был очень спокойным, скромным, аккуратным и все время под контролем. Его команда всегда пристально следила за ним. Это моя точка зрения, и если это ложные обвинения, то мне его очень жаль, но опять же, если что-то действительно произошло, это ужасно», — приводит слова девушки Aftonbladet.

Мбаппе перешёл в «Реал» в летнее трансферное окно.

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