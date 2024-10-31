Хвича Кварацхелия опубликовал пост после 100-го сыгранного матча за «Наполи»

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия выложил пост на странице в своей соцсети после победы «Наполи» в матче 10-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (2:0). Отметим, в этой игре грузин отметился роскошным голом дальним ударом из-за пределов штрафной площади.

Этот матч стал для Кварацхелии сотым в составе «Наполи». После матча грузинский крайний нападающий опубликовал фото на странице в соцсети, под которым написал: «Отмечаю 100-й матч по-своему».

Фото: Из личного архива Хвичи Кварацхелии

«Наполи» располагается на первой строчке турнирной таблицы Серии А, в активе команды 25 очков по итогам 10 туров. В текущем сезоне нападающий принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами.

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