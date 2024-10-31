Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью ответил на вопрос о возможной работе в сборной Англии.

«Не было никаких переговоров по поводу работы в сборной Англии. Была ли мне интересна эта работа? Сегодня нет. У меня все еще слишком много энергии, чтобы играть один матч в месяц, мне нужно больше. Но в будущем я думаю, это то, что я хотел бы попробовать, получить опыт игры на чемпионате мира, чемпионате Европы. Представлять страну, мою страну или страну, с которой я чувствую связь. Я чувствую, что однажды это произойдёт, но не сейчас», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

Ранее Моуринью возглавлял такие клубы, как «Рома», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер» и «Порту».

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