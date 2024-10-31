Стала известна первая трансферная цель «Барселоны» на лето 2025 года

В «Барселоне» приняли решение по игроку, которого первым хотели бы подписать летом 2025 года. Об этом сообщает журналист испанского издания Relevo Алекс Пинтанель в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, каталонцы видят необходимость в новом голкипере и предпримут попытку первым делом подписать контракт с португальским вратарём «Порту» Диогу Коштой, которым интересуется «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Барселоны» Деку в восторге от возможности видеть голкипера сборной Португалии Кошту в каталонской команде. Кроме того, агентом игрока является известный португальский менеджер Жорже Мендеш, с которым активно поддерживает связь Деку.

Напомним, в матче 6-го тура с «Вильярреалом» (5:1) тер Штеген получил разрыв сухожилия надколенника правого колена и выбыл до конца сезона. На данный момент на позиции голкипера в каталонской команде играет его сменщик Иньяки Пенья. Также «Барселона» подписала до конца сезона польского вратаря Войцеха Щенсного.

25-летний Диогу Кошта является воспитанником «Порту». В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 13 матчах своей команды во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей и в семи играх сыграл «на ноль». Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.

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