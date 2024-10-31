Андреев: везде качает пропаганда, что Россия — ужасная страна. А к нам многие готовы ехать

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о трудностях трансферной работы, первом опыте приглашения иностранцев в Оренбург.

«Понятно, есть Москва и Питер — города-миллионники. Одна история, когда приглашают команды с большой историей — «Зенит», ЦСКА, «Спартак». И совсем другая — «Оренбург», команда, которая только вышла в РПЛ… Мы столько историй там навыдумывали (смеётся). Это стало просто интересно даже не с точки зрения финансов, а просто, чтобы нам сказали: «Окей, давайте теперь попробуем договориться по деньгам». Книгу можно написать!

Спасибо тем агентам, которые принимали активное участие, потому что было бы реально тяжело их сюда притащить. Но когда уже притащили, в следующее трансферное окно брали Переса. У нас уже сложился какой-то бэкграунд за сезон в РПЛ. Если сравнивать окно, когда мы только вышли, со следующими, то стало гораздо проще договориться. Есть ещё куча нюансов, которые добавляют сложностей, но сейчас уже сложился некий бэкграунд, и к нам готовы ехать. А эти же латиносы, турки и иранцы у себя в странах формируют отношение к России.

Понятно, что везде качает пропаганда, что у нас просто ужасная страна. Но они сюда приезжают и всё видят, рассказывают своим родителям, которые потом тоже приезжают. Сейчас благоприятный фон. К нам готовы ехать очень многие», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, «Оренбург» по итогам 13 игр занимает 16-е место в турнирной таблице МИР РПЛ.

Полностью интервью с Дмитрием Андреевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.