Андреев: возможно, победа над «Спартаком» в 1-м туре сыграла с «Оренбургом» злую шутку

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался по поводу первой победы команды над «Спартаком».

«Я присутствовал на всех сборах и контрольных матчах. Велась хорошая работа. Мы понимали, что у нас молодая команда и есть определённые риски. Опасались определённых моментов, но со «Спартаком» выдали прямо классную игру.

Следующая, с «Ахматом», по качеству тоже была классная — просто не забили, сыграли 0:0. Может, молодые слишком поверили в себя и неправильно среагировали — подумали, что сейчас за чемпионством пойдут. Здесь надо было нам включаться и опустить с «небес на землю».

Потом пошли поражения и ничьи. Тут уже наоборот — повесили голову. Думаю, сейчас задача главного тренера — вернуть веру в себя и мотивацию. Тут ему уже виднее. Возможно, игра со «Спартаком» действительно сыграла злую шутку. Но в одном из матчей травму получил Флорентин — ключевая и определяющая фигура для команды. Когда он выбыл, это не могло не отразиться на результатах и качестве игры», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, по итогам 13 игр «Оренбург» занимает 16-е место в турнирной таблице МИР РПЛ.

Полностью интервью с Дмитрием Андреевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.