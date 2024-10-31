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Никитин: конечно, с Зиньковским можно попрощаться. Переход из «Спартака» случится — 100%

Никитин: конечно, с Зиньковским можно попрощаться. Переход из «Спартака» случится — 100%
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Автор телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин высказал предположение об уходе полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского уже этой зимой.

«С Зиньковским можно попрощаться? Конечно. Думаю, что зимой [покинет «Спартак»]. Форму сделки не знаю, но переход случится – 100%», – сказал Никитин в эфире подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» (ПЛН).

Напомним, по итогам 13 игр «Спартак» располагается на шестом месте турнирной таблицы МИР РПЛ. Антон Зиньковский пополнил состав красно-белых в июле 2022 года. Действующее соглашение московского клуба с игроком рассчитано до конца июня 2027 года.

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