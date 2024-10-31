Андреев: ни разу от Лички не слышал: «Что за фуфла вы набрали? Привезите мне Месси!»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о совместной работе с чешским главным тренером Марцелом Личкой, возглавляющим сейчас московское «Динамо».

— Тяжело было взаимодействовать с Марцелом вне поля?

— Что с Марцелом, что с Давидом — «Лейся, песня» (смеётся). Не было абсолютно никаких проблем. Знаешь, что меня всегда удивляло? Придёшь весь на нервах, переживаешь: «Марцел, а людей хватит? А что с этой позицией? А тут травма?» А он в ответ: «Слушай, да мне вообще 15 человек достаточно — больше не надо». Спрашиваешь: «Думаешь, этот потянет?» — «Дим, у него две ноги, две руки, голова. Это может, то может. Почему нет?» Не было такого: «Что за фуфла вы набрали? Привезите мне Месси!» Никогда такого не было от слова совсем! Всегда только: «Дим, всё хорошо. Будем работать и развивать». Всё максимально корректно и позитивно. Никогда не слышал ни от Марцела, ни от Давида, что всё плохо, — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

47-летний Марцел Личка возглавлял «Оренбург» с августа 2020 года по июнь 2023 года.

Полностью интервью с Дмитрием Андреевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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