«Спартак» хочет купить Сергея Пиняева у «Локомотива»

Автор телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин рассказал, что «Спартак» хочет приобрести нападающего московского «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Это близкая история. В «Спартаке» он нравится Томашу Амаралу (спортивный директор клуба. – Прим. «Чемпионата»). Но в случае оформления сделки красно-белым придётся потратить колоссальную сумму. Понятно, что бюджет сделки приличный. Весь переход Пиняева с учётом накрутки и зарплаты обойдётся примерно в € 30 млн», – сказал Никитин в эфире подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» (ПЛН).

Напомним, Сергей Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2028 года.