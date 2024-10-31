Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» хочет купить Сергея Пиняева у «Локомотива»

«Спартак» хочет купить Сергея Пиняева у «Локомотива»
Комментарии

Автор телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин рассказал, что «Спартак» хочет приобрести нападающего московского «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Это близкая история. В «Спартаке» он нравится Томашу Амаралу (спортивный директор клуба. – Прим. «Чемпионата»). Но в случае оформления сделки красно-белым придётся потратить колоссальную сумму. Понятно, что бюджет сделки приличный. Весь переход Пиняева с учётом накрутки и зарплаты обойдётся примерно в € 30 млн», – сказал Никитин в эфире подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» (ПЛН).

Напомним, Сергей Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2028 года.

Материалы по теме
«Локо» хорош даже резервом! Вместо Батракова в Кубке засверкал Пиняев. Видео
«Локо» хорош даже резервом! Вместо Батракова в Кубке засверкал Пиняев. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android