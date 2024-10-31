Вратарь «Чайки» забил послематчевый пенальти в матче Кубка России с «Шинником»

30 октября состоялся матч 6-го раунда Пути регионов Кубка России между ярославским «Шинником» и песчанокопской «Чайкой». Основное время завершилось вничью 0:0, серию пенальти со счётом 4:2 выиграли футболисты из Ярославля.

При счёте 0:2 в серии для «Чайки» её третий удар исполнил голкипер — 20-летний Андрей Ходанович переиграл своего 19-летнего коллегу из «Шинника» Тимофея Митрова. До этого Митров отразил два первых пенальти в исполнении игроков гостей.

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Все оставшиеся удары в серии также были реализованы, что привело к итоговым 4:2 в пользу «Шинника». Клуб из Ярославля вышел в первый этап 1/4 финала, где сыграет с одним из клубов, занявших третье место на групповом этапе Пути РПЛ — это «Краснодар», махачкалинское «Динамо», «Акрон» и «Химки».