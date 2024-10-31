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Вратарь «Чайки» забил послематчевый пенальти в матче Кубка России с «Шинником»

Вратарь «Чайки» забил послематчевый пенальти в матче Кубка России с «Шинником»
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30 октября состоялся матч 6-го раунда Пути регионов Кубка России между ярославским «Шинником» и песчанокопской «Чайкой». Основное время завершилось вничью 0:0, серию пенальти со счётом 4:2 выиграли футболисты из Ярославля.

Fonbet Кубок России . 1/8 финала
30 октября 2024, среда. 17:45 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
0 : 0
4 : 2
Чайка
Песчанокопское

При счёте 0:2 в серии для «Чайки» её третий удар исполнил голкипер — 20-летний Андрей Ходанович переиграл своего 19-летнего коллегу из «Шинника» Тимофея Митрова. До этого Митров отразил два первых пенальти в исполнении игроков гостей.

Права на видео принадлежат РФС

Все оставшиеся удары в серии также были реализованы, что привело к итоговым 4:2 в пользу «Шинника». Клуб из Ярославля вышел в первый этап 1/4 финала, где сыграет с одним из клубов, занявших третье место на групповом этапе Пути РПЛ — это «Краснодар», махачкалинское «Динамо», «Акрон» и «Химки».

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