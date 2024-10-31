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Айван Тони заявил, что постарается забить больше голов чем Роналду в Саудовской Аравии

Айван Тони заявил, что постарается забить больше голов чем Роналду в Саудовской Аравии
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Нападающий «Аль-Ахли» Айван Тони ответил на вопрос, забьёт ли он больше голов игрока «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Надеюсь, что больше. Но, если честно, я соревнуюсь с самим собой. Я не смотрю, что делают другие. Конечно, мы знаем, что Роналду — лучший игрок, но я сосредоточусь на себе и буду делать то, что умею лучше всего», — приводит слова Тони Talk Sport.

Напомним, Тони выступает за «Аль-Ахли» с начала текущего сезона. Нападающий уже успел сыграть в 10 матчах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2028 года.

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