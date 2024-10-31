Андреев: «Спартак» преобразился со Слишковичем. Надеюсь, и в «Оренбурге» у него получится

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал приход в южноуральский клуб бывшего исполняющего обязанности главного тренера московского «Спартака» 41-летнего боснийца Владимира Слишковича.

«Я видел его работу в «Спартаке» после Абаскаля. На мой взгляд, со Слишковичем «Спартак» преобразился. Да, глубоко я не погружался, но с его приходом всё стало спокойно, наладились результаты. Я слушал несколько подкастов с его участием — по тем вещам, которые он говорил, Слишкович показался достаточно грамотным специалистом. Мне бы хотелось, чтобы у него получилось, ведь «Оренбург» для меня — не чужой клуб. Но одному богу известно, как у него сложится», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Весной 2024 года «Спартак» в 10 матчах во всех турнирах под руководством Слишковича одержал пять побед, четыре раза сыграл вничью и потерпел одно поражение. 7 октября специалист возглавил «Оренбург», который с ним одержал одну победу в матче Кубка России и набрал одно очко в двух играх РПЛ. С восемью очками в 13 матчах «газовики» замыкают турнирную таблицу лиги.

Полностью интервью с Дмитрием Андреевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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