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Стало известно, что Неймар не сыграет за сборную Бразилии до 2025 года

Стало известно, что Неймар не сыграет за сборную Бразилии до 2025 года
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32-летний левый вингер «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар не будет включён в состав национальной команды до 2025 года. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, едва восстановившись после годового отсутствия из-за серьёзной травмы колена, Неймар мог претендовать на то, чтобы вернуться в сборную Бразилии, но федерация решила не рисковать здоровьем игрока. Вингер может снова надеть футболку своей сборной в марте следующего года, когда Бразилия встретится с Колумбией (20 марта), а затем с Аргентиной (25 марта).

Напомним, сборная Бразилии в середине ноября встретится с Венесуэлой (14 ноября), а затем с Уругваем (20 ноября).

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