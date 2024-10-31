Андреев — о словах про судей: когда нервы пришли в порядок, понимаешь, что это ненормально

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал свои резкие высказывания в адрес судей после выездного матча 5-го тура РПЛ с «Ростовом», в котором его команда вела со счётом 2:0, но в итоге уступила 2:3.

«Когда нервы пришли в порядок, всё спокойно и нет груза ответственности, понимаешь, что это ненормальная реакция. В такой форме точно не стоило этого делать, потому что как минимум там дети и подростки.

С другой стороны, футбол всегда был и остаётся эмоциональным видом спорта. Если бы мне всё было безразлично, я бы мог среагировать по-другому. Но на тот момент эмоции захлестнули.

Я уже проработал это с психологом (смеётся). У меня просто жена психолог. Не дипломированный — просто по жизни. Теперь ноль реакции и высказываний. Только сухая и голая аналитика», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

30 августа 2024 года Дмитрий Андреев был отстранён от футбола сроком на три года (два из них условно) и оштрафован на 300 тысяч рублей Комитетом по этике РФС за высказывания в нецензурной форме в адрес судей, а также за физическое воздействие на одного из арбитров после матча 5-го тура РПЛ «Ростов» — «Оренбург» (3:2).

Полностью интервью с Дмитрием Андреевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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