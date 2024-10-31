Стало известно будущее ван Нистелроя в «Юнайтед» после назначения главного тренера

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой заявил, что готов остаться в команде даже после назначения главного тренера.

«Я приехал сюда в качестве помощника, чтобы помочь клубу. Теперь в этой роли я помогаю столько, сколько нужно. В будущем я готов остаться в «Юнайтед» на любой должности», — приводит слова Руда ван Нистелроя Sky Sports.

Напомним, после ухода главного тренера Эрика тен Хага, который возглавлял команду с 2022 года, «Юнайтед» разгромил дома «Лестер Сити» со счётом 5:2. После девяти сыгранных матчей клуб занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.