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Фанаты Винисиуса атаковали гневными комментариями певицу Оливию Родриго

Фанаты Винисиуса атаковали гневными комментариями певицу Оливию Родриго
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Известная актриса и певица Оливия Родриго получила множество комментариев на своей странице в соцсетях от фанатов мадридского «Реала», которые решили, что это аккаунт полузащитника «Манчестер Сити», победителя «Золотого мяча» Родри (полное имя Эрнандес Родриго. — Прим. «Чемпионата»). Об этом сообщает Nettavisen.

Отметим, что у футболиста нет аккаунта в соцсетях, поэтому фанаты Винисиуса написали оскорбления в комментариях на страницах самых популярных пользователей с фамилией Родриго. Под раздачу фанатов попали также игроки мадридского «Атлетико» Родриго Де Пауль и Родриго Рикельме.

Напомним, Родри стал первым футболистом из клуба английской Премьер-лиги с 2008 года, который получил награду «Золотой мяч», а также первым в истории «Манчестер Сити» обладателем этого трофея. Вторую строчку в голосовании занял бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.

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