Нападающий «Барселоны» Торрес поддержал пострадавших от урагана в Валенсии

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес обратился к жителям Валенсии после мощного урагана «Дана».

«Моё сердце разрывается, когда я вижу, как мой народ и моя родина, Валенсия, подвергаются таким разрушениям. Я знаю, что это не утешение, но хочу отсюда передать всю свою поддержку и поддержку жертвам и их семьям. Оставайся сильной, Валенсия», — сказал Торрес на своей странице в соцсетях.

Напомним, в провинции Валенсия к текущему моменту погибли десятки людей из-за обрушившегося на страну урагана. Местными властями был объявлен траур, в связи с чем матч между «Валенсией» и «Реалом» Мадрид, который должен состояться в субботу, 2 ноября, может быть перенесён.