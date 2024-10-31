«Давно клубы РПЛ не приезжали в Ярославль». Вратарь «Шинника» — после двух взятых пенальти

19-летний голкипер ярославского «Шинника» Тимофей Митров прокомментировал выход своей команды в первый этап 1/4 финала Пути регионов Кубка России. В домашнем матче шестого раунда турнира «Шинник» одолел в серии пенальти «Чайку» (0:0, 4:2 пен.), при этом Митров отразил два из четырёх послематчевых ударов в исполнении песчанокопцев.

«Забили же два гола, поэтому надо дальше работать, чтобы все пенальти брать. Команда, конечно, красавцы — все забили сегодня. Эмоции самые положительные. Давно команды из РПЛ не приезжали в Ярославль. Ждём соперника и ждём всех болельщиков на стадионе, спасибо им за сегодняшнюю поддержку», — сказал Митров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч первого этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России «Шинник» проведёт на своём поле в конце ноября, его соперником на этой стадии станет клуб РПЛ — «Краснодар», «Акрон», махачкалинское «Динамо» или «Химки».

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