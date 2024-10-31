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Роберт Морено прокомментировал победу «Сочи» над костромским «Спартаком» в серии пенальти

Роберт Морено прокомментировал победу «Сочи» над костромским «Спартаком» в серии пенальти
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Главный тренер «Сочи» Роберт Морено высказался по итогам домашнего матча своей команды со «Спартаком» из Костромы в шестом раунде Пути регионов Фонбет Кубка России (2:2, 4:2 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/8 финала
30 октября 2024, среда. 20:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 2
4 : 2
Спартак Кс
Кострома
1:0 Шушеначев – 17'     1:1 Садов – 47'     2:1 Кравцов – 69'     2:2 Рубцов – 90+1'    

«Важно было правильно и грамотно настроиться на эту игру, мы серьёзно подошли к этому матчу, потому что знали, что будем играть против сильного соперника. Мы его анализировали, смотрели предыдущие его игры, в том числе в Кубке против «Родины». Поэтому мы знали, что это достаточно сильная команда, которая играет в атакующий футбол», — сказал Морено в эфире «Матч ТВ».

Матч первого этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России «Сочи» проведёт на своём поле в конце ноября, его соперником на этой стадии станет клуб РПЛ — «Краснодар», «Акрон», махачкалинское «Динамо» или «Химки».

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