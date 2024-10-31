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Игрок «Интер Майами» раскрыл, какие советы получил от Лионеля Месси

Игрок «Интер Майами» раскрыл, какие советы получил от Лионеля Месси
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Полузащитник «Интер Майами» Бенха Кремаски рассказал, какие советы по игре ему даёт аргентинский нападающий Лионель Месси.

«Мы говорим о том, что ему [Месси] нужно от меня в играх, чтобы наладить связь, что, по его мнению, я могу улучшить и чему могу научиться. Он просит меня лучше позиционировать себя, ждать мяч, оставаться неподвижным, не всегда быть в движении, но стараться создавать пространства. Я стараюсь впитывать всё, что он мне говорит, потому что мне нужно учиться у него, он лучший», — приводит слова Кремаски TyC Sports.

Напомним, Кремаски пополнил состав «Интер Майами» в ноябре 2022 года. Действующее соглашение полузащитника с клубом рассчитано до конца декабря 2027 года.

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