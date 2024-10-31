Сегодня, 31 октября, пройдут четыре матча 10-го тура итальянской Серии А. Представляем вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Расписание матчей чемпионата Италии 31 октября (время — московское):

20:30. «Дженоа» — «Фиорентина»;

22:45. «Рома» — «Торино»;

22:45. «Комо» — «Лацио».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Серии А занимает «Наполи», набравший 25 очков по результатам 10 игр. На второй строчке расположился миланский «Интер», набравший 18 очков. Замыкает тройку лидеров «Ювентус», заработавший 17 очков. В зоне вылета находятся «Монца» (8), «Дженоа» (6) и «Венеция» (5).