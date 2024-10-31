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Мареска прокомментировал вылет «Челси» из Кубка лиги от «Ньюкасла»

Мареска прокомментировал вылет «Челси» из Кубка лиги от «Ньюкасла»
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал вылет своей команды из Кубка лиги после поражения в матче с «Ньюкаслом» (0:2).

Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
30 октября 2024, среда. 22:45 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 0
Челси
Лондон
1:0 Исак – 23'     2:0 Дисаси – 26'    

«Я думаю, что моя ротация сработала, если мы анализируем игру. Если говорить о результате, то это не сработало, конечно. Перед первым голом «Ньюкасла» мы контролировали игру. Пропустив первый гол, потеряли контроль на 10 минут и пропустили второй мяч. Но потом опять перехватили инициативу и создавали отличные моменты. Второй тайм мы контролировали полностью.

Я понимаю, что самое важно в футболе — результат. Но с точки зрения игры «Челси» был хорош почти весь матч. Мы проиграли из-за неудачных 10 минут», — приводит слова Марески сайт лондонцев.

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