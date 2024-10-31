Дмитрий Андреев назвал две главные причины слабых результатов «Оренбурга»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев назвал две главные причины неудовлетворительных результатов клуба. На данный момент оренбуржцы идут на последнем месте в таблице РПЛ.

«До отстранения я всё знал изнутри. Примерно понимаю, что происходило. Первый момент, который отразился на результатах, — большие изменения. Они назрели перед стартом сезона. У нас была группа возрастных футболистов, и нам нужна была «свежая кровь», обновление команды. Но любая замена больше трёх человек сильно влияет на результаты. А у нас ушли восемь или девять игроков, и столько же — пришли. Команда — это не качественные футболисты по отдельности, а одно целое. Это командный дух, микроклимат в раздевалке. Все эти вещи не складываются за два дня. Сам по себе процесс очень длинный: как выстраивает всё тренер, как молодые пацаны друг друга воспринимают.

Второй момент — мы очень сильно омолодились. Сделали акцент на футболистов в возрасте 19-21 года, а у них нет такого опыта, чтобы какие-то ситуации обойти. Их нужно просто прожить. Негатив случается — его тоже надо пройти и набить шишки. Это две объективные вещи, которые не могли не отразиться в результатах. Через сезон, надеюсь, «Оренбург» станет очень добротным коллективом», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.