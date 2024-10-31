Постекоглу высказался о победе «Тоттенхэма» над «Манчестер Сити» в матче Кубка лиги

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу подвёл итоги матча Кубка английской лиги с «Манчестер Сити». «Шпоры» обыграли «горожан» со счётом 2:1.

«Важная победа. Очевидно, что в кубковых турнирах без побед никуда — иначе ты вылетишь. Слушайте, мы играли с невероятной командой, которая всегда будет стараться усложнить вам жизнь. Думаю, мы хорошо сыграли в обороне, не позволив многого сопернику.

В атакующей фазе мы создали несколько по-настоящему классных моментов, у нас были шансы прикончить игру достаточно рано, но мы ими не воспользовались. Но когда вы играете с «Сити», нужно быть готовым к тому, что у вас будут проблемы. Думаю, мы с ними справились», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».