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Постекоглу высказался о победе «Тоттенхэма» над «Манчестер Сити» в матче Кубка лиги

Постекоглу высказался о победе «Тоттенхэма» над «Манчестер Сити» в матче Кубка лиги
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу подвёл итоги матча Кубка английской лиги с «Манчестер Сити». «Шпоры» обыграли «горожан» со счётом 2:1.

Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
30 октября 2024, среда. 23:15 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Вернер – 5'     2:0 Сарр – 25'     2:1 Нунес – 45+4'    

«Важная победа. Очевидно, что в кубковых турнирах без побед никуда — иначе ты вылетишь. Слушайте, мы играли с невероятной командой, которая всегда будет стараться усложнить вам жизнь. Думаю, мы хорошо сыграли в обороне, не позволив многого сопернику.

В атакующей фазе мы создали несколько по-настоящему классных моментов, у нас были шансы прикончить игру достаточно рано, но мы ими не воспользовались. Но когда вы играете с «Сити», нужно быть готовым к тому, что у вас будут проблемы. Думаю, мы с ними справились», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

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