Андреев: «Оренбург» не может взять понятного тренера, надо брать качественного ноунейма

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев объяснил назначение Владимира Слишковича на пост главного тренера команды.

— К Слишковичу существует скепсис: якобы недостаточно опытный тренер, чтобы вытаскивать команду с низов таблицы.

— Болельщик тоже говорит: «А давайте позовём Моуринью!» Я говорю утрированно. Можно назвать условного Черчесова. Но болельщик не понимает, что это специалист с уже определённым статусом и уровнем зарплаты. Даже сидя без команды, они не пойдут работать без понимания определённых вещей: что это за команда, за что будет бороться, какая у неё инфраструктура, какие будут трансферы.

У нас был Марцел, после — Ярошик, потом — Деограсия. Нам надо брать качественного, голодного ноунейма, который хочет сделать шаг в более статусный клуб, как это было с Марцелом. Это в любом случае огромные риски: как он приехал, как выстроил отношения с командой, попадёшь или не попадёшь. Очень много нюансов. У «Оренбурга» нет возможности взять понятного для всех тренера. Нам надо искать и привозить. Это всегда сопряжено с рисками, — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.