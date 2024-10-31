Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андреев: «Оренбург» не может взять понятного тренера, надо брать качественного ноунейма

Андреев: «Оренбург» не может взять понятного тренера, надо брать качественного ноунейма
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев объяснил назначение Владимира Слишковича на пост главного тренера команды.

— К Слишковичу существует скепсис: якобы недостаточно опытный тренер, чтобы вытаскивать команду с низов таблицы.
— Болельщик тоже говорит: «А давайте позовём Моуринью!» Я говорю утрированно. Можно назвать условного Черчесова. Но болельщик не понимает, что это специалист с уже определённым статусом и уровнем зарплаты. Даже сидя без команды, они не пойдут работать без понимания определённых вещей: что это за команда, за что будет бороться, какая у неё инфраструктура, какие будут трансферы.

У нас был Марцел, после — Ярошик, потом — Деограсия. Нам надо брать качественного, голодного ноунейма, который хочет сделать шаг в более статусный клуб, как это было с Марцелом. Это в любом случае огромные риски: как он приехал, как выстроил отношения с командой, попадёшь или не попадёшь. Очень много нюансов. У «Оренбурга» нет возможности взять понятного для всех тренера. Нам надо искать и привозить. Это всегда сопряжено с рисками, — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Может, ну его нахрен, этот футбол?» Боль легенды «Оренбурга» после бана
Эксклюзив
«Может, ну его нахрен, этот футбол?» Боль легенды «Оренбурга» после бана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android