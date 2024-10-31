Тренер «Ливерпуля» Слот — о победе над «Брайтоном»: было очень сложно, но приятно

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался по итогам матча Кубка английской лиги с «Брайтоном». «Красные» одержали победу со счётом 3:2.

«Было сложно. Приезжая сюда (игра прошла на домашней арене «Брайтона». — Прим. «Чемпионата»), нужно понимать, что просто не будет. «Чайки» — хорошая команда со своим стилем игры. За последние годы они только укрепились, пригласив новых игроков.

Но мне понравилось то, что я увидел в исполнении своих футболистов. Они сыграли в том же стиле, что и основные игроки, так что в ближайшие недели мне будет ещё сложнее формировать состав», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».