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Тренер «Ливерпуля» Слот — о победе над «Брайтоном»: было очень сложно, но приятно

Тренер «Ливерпуля» Слот — о победе над «Брайтоном»: было очень сложно, но приятно
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался по итогам матча Кубка английской лиги с «Брайтоном». «Красные» одержали победу со счётом 3:2.

Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
30 октября 2024, среда. 22:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
2 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Гакпо – 46'     0:2 Гакпо – 63'     1:2 Адингра – 81'     1:3 Диас – 85'     2:3 Лэмпти – 90'    

«Было сложно. Приезжая сюда (игра прошла на домашней арене «Брайтона». — Прим. «Чемпионата»), нужно понимать, что просто не будет. «Чайки» — хорошая команда со своим стилем игры. За последние годы они только укрепились, пригласив новых игроков.

Но мне понравилось то, что я увидел в исполнении своих футболистов. Они сыграли в том же стиле, что и основные игроки, так что в ближайшие недели мне будет ещё сложнее формировать состав», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

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