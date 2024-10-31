Тренер «Ливерпуля» Слот — о победе над «Брайтоном»: было очень сложно, но приятно
Поделиться
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался по итогам матча Кубка английской лиги с «Брайтоном». «Красные» одержали победу со счётом 3:2.
Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
30 октября 2024, среда. 22:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
2 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Гакпо – 46' 0:2 Гакпо – 63' 1:2 Адингра – 81' 1:3 Диас – 85' 2:3 Лэмпти – 90'
«Было сложно. Приезжая сюда (игра прошла на домашней арене «Брайтона». — Прим. «Чемпионата»), нужно понимать, что просто не будет. «Чайки» — хорошая команда со своим стилем игры. За последние годы они только укрепились, пригласив новых игроков.
Но мне понравилось то, что я увидел в исполнении своих футболистов. Они сыграли в том же стиле, что и основные игроки, так что в ближайшие недели мне будет ещё сложнее формировать состав», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».
Материалы по теме
Комментарии
- 31 октября 2024
-
11:10
-
11:00
-
10:57
-
10:45
-
10:35
-
10:33
-
10:32
-
10:20
-
10:12
-
10:11
-
09:47
-
09:40
-
09:38
-
09:20
-
09:20
-
09:04
-
09:03
-
08:50
-
08:47
-
08:30
-
08:30
-
08:26
-
08:25
-
08:17
-
08:10
-
08:00
-
07:30
-
07:29
-
06:32
-
06:11
-
06:09
-
05:24
-
05:01
-
04:17
-
04:08